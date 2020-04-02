Раніше судимий хмельниччанин викрав велосипед у мешканця Гусятинщини

Про крадіжку велосипеда марки “MGI” до Гусятинського відділення поліції ще 21 лютого звернувся з заявою житель Копичинців.

Чоловік повідомив, що напередодні близько 11:00, він їздив до Гусятина. Велосипед залишив на кілька хвилин, бо відійшов у справах. Двоколісник не блокував засобами захисту, а коли повернувся, то транспортного засобу вже не було. Суму збитків оцінив в п’ять тисяч гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці вийшли на слід підозрюваного, а коли приїхали до нього додому, то виявили на території господарства вкрадений раніше велосипед.

Чужий транспорт привласнив собі раніше судимий житель Хмельницької області, 1979 року народження. У скоєному він зізнався, двоколісник працівники поліції повернули господареві.

За крадіжку хмельниччанин відповідатиме у суді згідно статті 185 частина 1 ККУ.