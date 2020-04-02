Правоохоронці перевіряють дотримання режиму самоізоляції особами, котрі нещодавно повернулися з-за кордону

На території Тернопільщини перебуває майже тисяча осіб, котрі підписали інформовану згоду на дотримання режиму самоізоляції після повернення з-за кордону. Правоохоронці перевіряють, чи люди не порушують даних зобов’язань.

21 березня 2020 року Міністерство охорони здоров’я затвердило постанову про запобігання подальшого занесення на територію України випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Нею регулюються правила перебування в Україні для громадян, котрі повернулися з-за кордону. Зокрема, йдеться про впровадження форми інформованої згоди особи на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів.

В області – 958 осіб, котрі перетнули державний кордон і підписали таку згоду. Як дотримуються наші краяни режиму самоізоляції, – стежать працівники поліції. Вони також проводять профілактичні бесіди, роз’яснювальну роботу щодо важливості самоізоляції з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Поліцейські нагадують про відповідальність за недотримання умов карантину. Зокрема, на порушників складатимуть протоколи за статтею 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Ця стаття передбачає штраф від 17 тис. до 34 тис. грн для громадян.

Один факт порушення умов самоізоляції поліцейські зафіксували у Козівському районі. Місцевого жителя за недотримання карантину притягнуто до адмінвідповідальності. Превентивні заходи тривають.

Також, на позачерговому засіданні 29 березня Уряд прийняв рішення про посилення заходів безпеки у зв’язку з коронавірусом. Усіх українців, котрі повернулися з уражених коронавірусом країн після 29 березня, відправлятимуть на обов’язкову обсервацію. Визначити заклади для таких обсервацій мають обласні державні адміністрації у кожному регіоні.