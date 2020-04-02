Двох любителів канабісу виявили Нацгвардійці Тернополя

Під час патрулювання обласного центру військовослужбовці Нацгвардії виявили двох чоловіків, які мали при собі паперові згортки з речовиною зеленого кольору.

Першого квітня близько 19:07 в парку “Топільче” перебував чоловік. Побачивши військових, почав дивно поводитися, а коли нацгвардійці до нього підійшли, то добровільно віддав згорток з невідомою речовиною та пристрій для куріння. Незнайомець сказав, що це канабіс, який зберігав для власного вживання без мети збуту.

Ще одного порушника того вечора, о 22:30, виявили військові на вулиці Яремчука. Чоловік також мав при собі наркотичну речовину, яку добровільно віддав.

Дані факти внесені в ЄРДР згідно статті 309 ККУ. Усе вилучене направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.