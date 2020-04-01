Заявник про крадіжку відповідатиме перед законом за неправдиве повідомлення про вчинення злочину

На Борщівщині чоловік повідомив про крадіжку, а в ході слідства правоохоронці з’ясували, що заявник причетний і до злочину, і до заяви про неправдиву інформацію.

В лютому в чергову частину надійшло повідомлення від робітника одного з приватних підприємств про те, що з току невідомі викрали навісну лопату до трактора «Т-150К» вартістю 13770 гривень. У ході перевірки слідчі з’ясували, що злочин трапився ще в жовтні минулого року, але чоловік, який відповідав за даний транспортний засіб, вчасно про крадіжку не повідомив.

Даний факт правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 185 ККУ. Працівники поліції почали опитувати жителів села, на території якого трапився злочин, сусідніх населених пунктів та працівників підприємства. Після проведених оперативних заходів поліцейські встановили, що до крадіжки дороговартісної лопати причетний сам заявник. Він продав обладнання за 5 тисяч гривень.

Жителю Борщівського району, 1956 року народження, слідчі оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Чоловік відповідатиме перед законом за крадіжку та за неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Триває слідство.