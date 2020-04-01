Під час карантинних заходів міграційна служба залишається на зв’язку

Громадяни України та іноземці можуть отримати кваліфіковану консультацію з питань, що належать до повноважень міграційної служби області телефоном, не виходячи з дому.

За час карантину на номер гарячої лінії Управління та на телефони територіальних підрозділів уже зателефонували близько 300 осіб. Громадяни найбільше цікавляться графіком роботи служби на час карантину та послугами, які можна отримати.

Номер телефону гарячої лінії Управління ДМС України в Тернопільській області – 27-13-89.

Номери територіальних підрозділів, можна знайти за посиланням https://dmsu.gov.ua/ternopil/pidrozdily.html

Міграційники закликають приходити у підрозділи лише за крайньої необхідності!

Управління ДМС України в Тернопільській області