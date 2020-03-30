Зборівські поліцейські розкрили крадіжку з будинку пенсіонерки

Допоки жінка перебувала на лікуванні в обласному центрі, в її помешкання проникли злодії. Співробітники поліції встановили осіб, причетних до злочину.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Зборівського відділення поліції від жительки Тернополя. Жінка повідомила, що з будинку її матері, яка проживає в одному із сіл району, викрали продукти харчування та гроші.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що у будинку на даний час ніхто не проживає, його власниця перебуває в лікарні. Зловмисники проникли досередини вночі, розбивши вікно.

Причетними до крадіжки виявилися троє місцевих жителів, один із котрих неповнолітній.

З’ясувалося, що підозрювані – двоє співмешканців, 36-річна жінка та 30-річний чоловік, часто допомагали по господарству потерпілій. Вони добре знали, що господині немає вдома. Тож вирішили скористатися цим. До крадіжки залучили 11-річного знайомого. Хлопець вже неодноразово раніше потрапляв в поле зору правоохоронців.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії зловмисників слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років.