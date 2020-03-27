За незаконне зберігання вибухових предметів житель Бучацького району постане перед судом

Наражав на небезпеку не лише себе, а й оточуючих 53-річний житель одного із сіл району. Під час санкціонованого обшуку в будинку чоловіка поліцейські виявили бойову гранату та порох.

Співробітники Бучацького відділення поліції отримали оперативну інформацію про те, що житель одного із населених пунктів може зберігати вдома вибухові речовини. Повідомлення підтвердилося. В чоловіка вилучили предмет, схожий на гранату та декілька грамів вибухові речовини.

Зі слів чоловіка, небезпечні предмети він знайшов та вирішив зберігати в себе вдома.

Фахівці вибухотехнічої служби встановили, що вилучений боєприпас – бойова ручна граната РГД-5. Її знешкодили.

Підозрюваний вже неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців – був судимий за майнові злочини.

Чоловіку поліцейські оголосили підозру за частиною 1 статті 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

На даний час слідчі завершили досудове розслідування та скерували справу до суду. Санкція статті, яку інкримінують жителю Бучаччини, передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.