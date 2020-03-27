Шахраї вже торгують тест-системами для виявлення коронавірусу. Будьте обережні!

Поліцейські Тернопільщини звертаються до жителів краю не спокушуватися на пропозиції придбати тест-системи для діагностики коронавірусу. Оголошення про продаж медичних товарів даної категорії уже «гуляють» у мережі.

Співробітники кіберполіціі перевіряють оголошення, розміщене на сторінці одного з мережевих магазинів про продаж тесту. Вартість товару – 20 євро.

Правоохоронці роблять усе, аби убезпечити інтернет користувачів від покупки. Жителів краю закликають не вестися на подібного роду пропозиції, адже продаж медичного засобу може здійснюватися лише при наявності ліцензій, такий товар реалізується тільки через аптечні мережі та медичні заклади.

Тому дотримуйтеся карантинних заходів, частіше мийте руки, при найменших проявах захворювання телефонуйте сімейному лікарю.

Самотестування невідомими засобами як і самолікування може бути небезпечним для вашого здоров’я.