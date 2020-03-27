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Чортківські правоохоронці встановлюють причини смерті жителя району

Категорія: Кримінал

smert26 березня близько 16 години до Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Бичківці горить трава та виявлено обгорілий труп місцевого жителя.

На виклик виїхала слідчо-оперативна група, рятувальники. Загиблим виявився 50-річний житель села Бичківці. Чоловік помер від опіків, спричинених пожежею.

Ознак насильницької смерті не виявлено. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу. Поліцейські припускають, що травми чоловік отримав внаслідок власної необережності під час спалювання сухої рослинності.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії, а також звертаються до всіх мешканців краю не спалювати суху траву та залишки рослинності, не провокувати таким чином виникнення пожеж, котрі можуть завдати чимало шкоди оточуючим та довкіллю.

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