У громадянина Азербайджану поліцейські вилучили зброю

Предмет, схожий на пістолет, магазин та набої вилучили оперативники Тернопільського відділу поліції у 40-річного громадянина Азербайджану. Небезпечні предмети чоловік возив у своєму авто.

Зброю, зі слів іноземця, він декілька днів тому знайшов на центральному ринку в обласному центрі. Дану інформацію поліцейські перевіряють.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Після її висновків вирішуватиметься питання про оголошення підозри.

Наразі відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковано частиною 1 статті 263 ККУ.