Коли дзвінок вартує грошей: мобільний шахрай вкотре збагатився

Краяни через довірливість дозволяють шахраям спустошувати не тільки власні рахунки, а й кредитні ліміти.

Ще одна тернополянка повірила, що до неї телефонує працівник банку. Шахрай запропонував по телефону збільшити кредитний ліміт на її карті і для цього випитав особисті дані власниці картки. Жінку не насторожив той факт що додзвонювач хотів знати не тільки її номер, але й термін дії та тризначний CV-код безпеки на зворотному боці картки. Шокував невдовзі зміст повідомлення, бо замість продовження ліміту з рахунку зникло три тисячі гривень. Натомість з’явився борг по кредитці.

Краяни, у цей нелегкий період, перестаньте допомагати шахраям заробляти на довірі!

Банківські співробітники не мають права запитувати у вас пін-код. Яке б СМС-повідомлення ви не отримали від банку – завжди уважно читайте його зміст. Ніколи не називайте третім особам (в тому числі співробітникам банку, а також знайомим, друзям, родичам, продавцям в магазині) пін-код від вашої карти, а також секретні одноразові коди.

Якщо особа що представилася працівником будь-якого банку, пропонує вам по телефону допомогти в проведенні якихось дій з картою наполягайте на проведенні їх тільки у відділенні банку.

Не зазначайте в соціальних мережах номер мобільного, прив’язаного до банківської карти, не вказуйте дату народження, адресу та іншу особисту інформацію.