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Засудженому намагалися передати наркотики

Категорія: Кримінал

narkota_opiyСпробу передати заборонені речовини у виправу установу задокументували працівники Чортківського відділу поліції.

Надіслали заборонені речовини одному із засуджених намагалася жителька села Швайківці.

Про протиправний вчинок поліцейським повідомив черговий УВП №26 міста Чорткова. Під час огляду посилки, що адресувалась одному з ув’язнених, було виявлено згорток із білою речовиною. Його заховали у продуктах.

Підозрілу речовину поліцейські вилучили для проведення експертизи.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 307 ККУ. Правоохоронці встановлюють, звідки у жінки заборонені речовини. Тривають слідчі дії.

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