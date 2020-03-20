Бучацькі поліцейські оперативно розкрили крадіжку з кіоску швидкого харчування

Встановити особу зловмисника та вийти на його слід співробітникам Бучацького відділення поліції вдалося завдяки камерам відеоспостереження.

Повідомлення про крадіжку з кіоску швидкого харчування, що у центрі Бучача, надійшло до співробітників місцевого відділення поліції вранці.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що зловмисник проник до торгового закладу вночі, розбивши металопластикове вікно. Викрав з каси 6000 гривень та деякий товар.

Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який йшов вночі тією вулицею. Оперативники одразу його впізнали, адже він вже раніше притягався до кримінальної відповідальності.

Розшукали зловмисника правоохоронці в сусідньому районному центрі, куди він поїхав на таксі після вчинення злочину. Там мав намір відпочити за крадені гроші. Та планам перешкодили працівники поліції.

Причетним до крадіжки виявився 26-річний житель одного із сіл району. У нього вилучили крадений товар та частину грошей.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії зловмисника слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років. Триває досудове розслідування.