За зберігання наркотиків перед судом постане житель Підволочиського району

Двадцять п’ять грамів коноплі вилучили правоохоронці в жителя Підволочиського району. Чоловік порушував громадський спокій в одному із сіл райцентру, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

Люди викликали поліцію. Правоохоронці, які виїжджали на місце події, під час проведення поверхневого огляду виявили у дебошира речовину зеленого кольору, схожу на канабіс.

Чоловік зізнався, що купив наркотичний засіб у товариша для власного вживання. Раніше він у поле зору правоохоронців не потрапляв. Тепер жителю села Кам’янки доведеться відповідати у суді згідно статті 307 частина 2 ККУ – незаконне придбання наркотичних засобів.

Встановлюють працівники поліції і особу продавця, який розповсюджує заборонені речовини.