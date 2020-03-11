Техніку, викрадену у родички, тернополянин здав у ломбард

Про крадіжку побутової техніки з квартири повідомила на лінію «102» місцева мешканка. Жінка розповіла, що з її житла невідомі винесли телевізор та ноутбук.

У ході оперативних дій слідчі встановили, що до злочину причетний родич потерпілої, який мешкає з нею за тією ж адресою. Коли вдома нікого не було, чоловік виніс з квартири техніку та здав її у ломбард.

Гроші планував використати на купівлю наркотиків, але не встиг. Його викрили оперативники. У скоєному підозрюваний зізнався, а техніку правоохоронці повернули власниці.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 185 частина 2 ККУ – крадіжка. Триває слідство.