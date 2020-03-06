Тернопільські слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця, який викрадав електроенергію в Укрзалізниці з метою видобування криптовалюти

До трьох років позбавлення волі загрожує колишньому посадовцю одного із відокремлених підрозділів державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця». Його обвинувачують у незаконному викраданні електроенергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку, що завдало збитків у великих розмірах.

Нагадаємо, що у листопаді 2019 року в Тернополі виявили майнінгову ферму з видобування криптовалюти, яка працювала за рахунок електроенергії Укрзалізниці. Поліцейські встановили, що до протиправного причетний посадовець одного із відокремлених підрозділів Львівської залізниці.

У ході досудового розслідування з’ясувалося, що обвинувачений, зловживаючи своїми повноваженнями, встановив у службових приміщеннях спеціальне обладнання та самовільно підключився до електричної мережі Укрзалізниці. Техніку розмістив у своєму кабінеті та майстерні, до яких мав доступ.

За рахунок краденої енергії видобували криптовалюту. Незаконною діяльністю посадовець займався впродовж п’яти місяців та завдав збитків Укрзалізниці на майже 400 тисяч гривень.

Факт викрадення електроенергії задокументували працівники поліції. Правоохоронці вилучили обладнання, яке було незаконно під’єднано до електромереж Укрзалізниці.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження. Дії посадовця слідчі кваліфікували за частиною 2 статті 188-1 ККУ. На даний час справу скеровано до суду.