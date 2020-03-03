На сході бійці роти “Тернопіль” зупинили автомобіль з цигарками без документів

Чотири тисячі п’ятсот пачок цигарок вилучили бійці роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль».

Автомобіль, який перевозив тютюнові вироби імпортного виробництва, зупинили під час спільного відпрацювання в місті Гірське зі сторони Лисичанська співробітники поліції. Транспортним засобом марки ВАЗ 2101 керував житель Сєвєродонецька. Жодних документів та дозволів на товар чоловік не мав.

Про дану подію правоохоронці РПСП особливого призначення “Тернопіль” повідомили у чергову частину ГУ ДФС в Луганській області.

Нагадаємо, поліцейські нашої області несуть службу в зоні проведення операції об’єднаних сил. Їхнє завдання там – протидія злочинності, підтримання правопорядку і безпеки у місці дислокації та на блокпостах.