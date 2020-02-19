Кількість отруєних дітей на Тернопільщині зростає (оновлено)

Станом на 11:00 кількість дітей, які потрапили до лікарні з харчовим отруєнням, зросла до двадцяти семи. На місці події працюють правоохоронці та експерти Держпродспоживслужби.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 325 ККУ – Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Нагадаємо, з підозрою на харчове отруєння в ніч з 18 на 19 лютого до лікарні почали поступати студенти одного із коледжів Збаражчини.

Усі діти скаржилися на загальну слабкість та діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. В решти – під вечір.

За словами начальника відділу ювенальної превенції Петра Тиховича, серед госпіталізованих як дівчата, так і хлопці віком від 15 до 18 років.

Правоохоронці разом з експертами встановлюють причини масового отруєння. Експерти відбирають взірці їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти.

За попередньою інформацією, обідали в їдальні коледжу 153 студентів, а вечеряли – 100. Потерпілі також стверджують, що не всі в день отруєння там харчувалися. Стан дітей не важкий.