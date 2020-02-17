Поліцейські вилучили у нетверезого тернополянина гвинтівку

Кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 ККУ (хуліганство) розпочали слідчі Тернопільського відділу поліції щодо 44-річного тернополянина. Чоловік, перебуваючи напідпитку, стріляв з гвинтівки по вікнах сусіда.

До Тернопільського відділу поліції 16 лютого близько 13 години надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що сусід здійснив два постріли з предмета схожого на гвинтівку у вікна його помешкання.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний тернополянин. Свого вчинку чоловік не зміг пояснити, адже був напідпитку. Поліцейські вилучили у нього гвинтівку. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Санкція статті, яку інкримінують тернополянину, передбачає штраф від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.