Правоохоронці Тернополя оголосили підозру чоловікові, який смертельно поранив власного батька

З проникаючим ножовим пораненням кілька днів прожив житель Тернополя. Проте самолікування та запалення рани закінчилося для сімдесятидворічного пенсіонера летально.

Про смерть батька на лінію “102″ повідомив його син. Чоловік виявив тіло родича в квартирі 12 лютого. При огляді судово-медичного експерту з’ясувалося, що тернополянин помер в результаті ножового поранення з ушкодженням товстого кишківника, яке загноїлося та спровокувало перитоніт.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що пенсіонера смертельно поранив власний син. Останній зізнався, що вдарив батька кухонним ножем. Словесний конфлікт, який переріс у ножове поранення, між родичами виник ще на початку лютого.

До лікарів поранений не звертався. Син самостійно надавав допомогу родичу, перев’язував рану. Проте батько не вижив.

Сусіди кажуть, що родина, в якій трапилося вбивство, неблагополучна, обидвоє чоловіків зловживали алкоголем. У поле зору правоохоронців раніше жоден з них не потрапляв.

Син у скоєному зізнався. Йому інкримінують статтю 121 частина 2 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Вирішується питання про обрання тернополянину міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.