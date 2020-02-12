Поліцейського, який взяв хабар, затримали оперативники управління внутрішньої безпеки Тернопільщини

Очищення рядів поліції від співробітників, які ганьблять честь своєї професії, триває.

Чотириста доларів вимагав поліцейський у жителя Тернопільщини. Гроші працівник сектору реагування патрульної поліції просив за допомогу у вирішенні питання, яке входило до його компетенції.

Про вимагання неправомірної вигоди чоловік повідомив у відповідні інстанції.

За словами т.в.о. начальника Тернопільського управління ВБ України Олександра Мерени, гроші потрібно було заплатити за повернення заявнику водійських прав. За вирішення цього питання працівник сектору реагування хотів 400 доларів.

Під час проведення спецоперації працівники внутрішньої безпеки спільно з ДБР та Службою Безпеки України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури хабарника затримали в момент передачі обумовленої суми.

Вирішується питання про оголошення правоохоронцю підозри згідно статті 368 частина 3 ККУ – Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Службове розслідування проводить дисциплінарна комісія ГУНП в Тернопільській області.