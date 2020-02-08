Раніше судимого уродженця Львівщини тернопільські правоохоронці підозрюють у вчиненні крадіжок з дач

Співробітники Тернопільського районного відділення поліції довели причетність 35-річного уродженця Львівщини до однієї спроби проникнення та чотирьох крадіжок з дачних будинків та новобудов села Байківці.

До чужих помешкань крадій проникав, зламуючи замки вхідних дверей та розбиваючи вікна.

Повідомлення про крадіжки з нежитлових будинків, що у селі Байківці, почали надходити до правоохоронців наприкінці минулого року. Злочини скоювали вночі. З осель виносили електроінструменти та будівельні матеріали. Потерпілі оцінювали збитки від тисячі до семи тисяч гривень.

Як розповів заступник начальника Тернопільського районного відділення поліції Ростислав Марків, в ході проведення оперативних заходів правоохоронці вийшли на слід зловмисника. Причетним до крадіжок виявився неодноразово судимий 35-річний уродженець Львівської області. Крадені речі зловмисник збував, а гроші витрачав на власні потреби.

Львів’янину оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Поліцейські також перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших протиправних діянь.