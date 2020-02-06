Правоохоронці розшукують зловмисників, які незаконно оформили кредити на двох мешканців Тернопільщини

Шахраї за допомогою дублікатів сімкарток потерпілих оформили онлайн кредити на них. Про таку аферу люди дізналася лише через декілька тижнів, коли до них почали надходити SMS повідомлення з вимогою сплатити борг.

У шахрайську пастку потрапила мешканка Збаража та житель Тернополя. Схема афери схожа. До людей декілька разів телефонували під різними приводами незнайомці, а згодом вони виявили, що їхні номера більші неактивні. Лиходії виготовили дублікати сімкарток потерпілих і шахрайським способом на одному із сайтів оформили кредити на них.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за статтею 190 ККУ. Правоохоронці вживають заходів щодо розкриття злочинів.

Щоб запобігти такому шахрайству, поліцейські радять звернутися в сервісний центр та прив’язати свою сімкартку до паспорта. Тоді відновити її можна буде лише особисто, прийшовши з документами до оператора. Відключіть можливість віддаленого перевипуску сімкартки. Якщо ви виявили, що ваш номер неактивний, негайно зверніться до мобільного оператора та виконуйте його інструкції.