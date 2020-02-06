На Тернопільщині триває боротьба з незаконними АЗС, ігровими залами та вирубкою лісів

Незаконний гральний бізнес, заправки і вирубка лісів – ці та інші правопорушення перебувають під постійним контролем управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

На виконання вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» під час проведення заходів правоохоронці Тернопільщини викрили та припинили діяльність семи гральних закладів на території міста.

За словами Віталія Кравчука, заступника начальника управління стратегічних розслідувань області, в даних установах надавались послуги у сфері грального бізнесу. Відвідувачі оплачували вказану вказану суму, через мережу «Інтернет» приєднувалися до електронних (віртуальних) казино та грали з метою отримання прибутку.

У ході спецоперацій оперативники ГУНП в Тернопільській області вилучили 67 одиниць обладнання для надання послуг в сфері грального бізнесу. Відкрито три кримінальних провадження згідно статті 203-2 ККУ – Зайняття гральним бізнесом.

Співробітники УСР спільно з працівникам Державної податкової служби та Державної фіскальної служби в Тернопільській області у взаємодії з територіальними представниками Нафтогазової асоціації перевірили 46 об’єктів (АЗС), які можуть бути потенційними правопорушниками.

За результатами проведених заходів стосовно 3 суб’єктів господарювання працівники податкової служби склали протоколи за частиною 1 статті 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності без державної реєстрації, як суб’єкта господарювання, або без одержання ліцензії). Вилучено близько 20 тонн дизпалива та обладнання на суму 750 тисяч гривень.

Під постійним контролем силовиків перебуває нелегальний обіг деревини, а саме – незаконна вирубка та реалізація лісів, а також виготовлення та продаж фальсифікованої алкогольної продукції.