За фактом неналежного виконання лікарями професійних обов’язків розпочато кримінальне провадження

Слідчі Чортківського відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 ККУ.

Притягнути до відповідальності за неналежне виконання професійних обов’язків медиків місцевої районної лікарні вимагають родичі померлого 76-річного жителя райцентру.

Інформація про смерть чоловіка набула розголосу після того, як родичка померлого опублікувала в соціальній мережі пост про те, що її дядькові не надавали медичної допомоги, думаючи, що він безхатько.

Поліцейські наразі отримали заключення медиків про причину смерті пенсіонера. У рамках кримінального провадження вирішується питання про призначення комісійної судово-медичної експертизи, яка дасть відповідь, чи до смерті призвела особливість захворювання, чи несвоєчасне надання медичної допомоги.