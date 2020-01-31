Шопінг онлайн: поради тернопільських правоохоронців, як убезпечити себе від шахраїв

Покупки через мережу Інтернет доволі звичне явище. Це – швидко, зручно, проте не завжди надійно та безпечно. Часто люди через свою надмірну довірливість та небажання зайвий раз перевірити інформацію про продавця, залишаються без товару та грошей.

Останнім часом кількість таких інтернет-шахрайств значно зросла. До правоохоронців надходять повідомлення від ошуканих краян, які потерпіли внаслідок купівлі товару через сайти оголошень, соціальні мережі.

Як розповідає старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Свірський Роман, в першу чергу звертаються громадяни, які замовляють товар онлайн та оплачують гроші наперед і залишаються ні з чим. Під час перевірки працівники поліції проводять комплекс заходів щодо встановлення особи зловмисника, місця зняття коштів та інші обставини, які допоможуть у розкритті злочину.

Такі випадки непоодинокі. Суми втраченого подекуди сягають десятків тисяч гривень. Люди, бажаючи заощадити час та кошти, втрачають пильність та потрапляють на вудочку шахраїв.

Така неприємність трапилася з студентом одного із тернопільських вишів. Хлопець мав намір придбати мобільний телефон за вигідною ціною, натомість втратив гроші.

За словами потерпілого, на одному із сайтів він знайшов оголошення про продаж смартфона. Зв’язався з продавцем, обумовили умови і тернополянин погодився перекинути завдаток за товар. Однак після зарахування готівки телефон шахрая вже був вимкнутий.

Працівники поліції вкотре звертаються до жителів області з проханням бути уважними та обережними, здійснюючи замовлення через мережу Інтернет, і радять, як вберегтися від віртуальної покупки та не втратити свої кошти.

Насамперед, ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, інтернет-магазин, шукайте відгуки інших клієнтів, уважно перевіряйте банківські реквізити. Намагайтесь уникати передоплати при купівлі речей.

Здійснюйте оплату по факту отримання товару, після його огляду та перевірки у відділенні пошти. Переписку з продавцем ведіть виключно на веб-сайті, де здійснюєте замовлення. Якщо спілкуєтеся через месенджери, не переходьте за іншими посиланнями, які вам надсилають.

У випадку, якщо ви все-таки стали жертвою інтернет-шахраїв, слід максимально зафіксувати дані про них: скріншоти акаунтів, SMS-повідомлень, телефонних дзвінків, номери рахунків, на які здійснювались перекази тощо. Це допоможе правоохоронцям швидше вийти на слід аферистів.

Купуйте через інтернет обдумано, неквапливо та безпечно!