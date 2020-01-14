У Тернополі СБУ попередила відчуження у громади історичного будинку вартістю 15 мільйонів гривень

Служба безпеки України попередила протиправне відчуження у громади історичного будинку в центрі Тернополя вартістю понад 15 мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що історичну будівлю колишньої залізничної лікарні посадовці Тернопільської міської ради планували приватизувати за суттєво заниженою ціною в інтересах діючого орендаря.

Для зниження вартості об’єкту зловмисники підробили документацію, яка свідчила про нібито виконані орендарем роботи з відновлення окремих приміщень будинку. Це, зокрема, дозволяло ділкам штучно знизити його ціну і мінімізувати видатки на купівлю будинку.

Правоохоронці задокументували, що у вересні 2017 року виконавчий комітет міськради дозволив приватній структурі, афілійованій із місцевим екс-високопосадовцем, здійснити реконструкцію орендованого майна. Після фіктивного завершення будівельних робіт підрядна організація надала документи, які нібито засвідчували «інвестиції» у відновлення будівлі на майже 4 мільйони гривень.

Співробітники СБ України встановили, що жодних робіт з реконструкції орендованих приміщень фактично не проводилося. Наразі рішенням суду на комунальне майно накладено арешт.

За матеріалами СБУ дії посадовців міської ради, причетних до протиправної оборудки, перевіряються Тернопільською місцевою прокуратурою у межах кримінального провадження, відкритого за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.