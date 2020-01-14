Мешканка Борщівського району поцупила мобільний телефон з робочого кабінету

Залишати свої особисті речі без нагляду не варто навіть на робочому місці. У цьому переконалася 46-річна жителька Борщівського району. У неї з кабінету викрали мобільний телефон.

Про крадіжку потерпіла повідомила співробітників Борщівського відділення поліції. Збитки оцінила у вісім тисяч гривень.

Поліцейські встановили причетну до злодіяння особу. Нею виявилася 41-річна жителька Борщівського району.

З’ясувалося, підозрювана у справах зайшла до приміщення однієї із держустанов. У кабінеті нікого не було, а на столі жінка помітила телефон. Забравши чужий засіб, поспіхом вийшла з приміщення.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії підозрюваної слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка.