За викопування рослин у парку тернополянці загрожує адміністративна відповідальність

38-річну жительку обласного центру за вчиненням правопорушення застав поліцейський офіцер громади. Жінка на території парку Загребелля в розсаднику підприємства «Зеленбуд» копала кущі бирючини.

На лінію 102 надійшло повідомлення від поліцейського офіцера громади про те, що поблизу паркової зони він помітив припаркований автомобіль в багажне відділення якого водійка складала щойно викопані рослини. З’ясувалося, 38-річна тернополянка збиралася обсадити ними власну дачну ділянку. З місця події вилучено 100 кущів бирючини.

За даним фактом проводиться перевірка. Щодо порушниці складено адміністративний протокол за дрібне викрадення чужого майна – стаття 51 КУпАП. Сума завданих збитків встановлюється.