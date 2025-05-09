З 9 травня на вул. Галицькій у Тернополі буде тимчасово перекрито рух автотранспорту

З метою покращення транспортної інфраструктури міста, у Тернополі розпочинаються роботи з поточного ремонту ділянки вулиці Галицької. Роботи триватимуть від провулку Галицького до вулиці Енергетичної з 9 по 30 травня.

У зв’язку з цим, на вказаній ділянці з 9 травня буде тимчасово перекрито рух автотранспорту. Об’їзд здійснюватиметься згідно з погодженими схемами організації дорожнього руху, розробленими відповідно до державних стандартів.

За сприятливих погодних умов підрядники працюватимуть за графіком з 8:00 по 21:00 год на цій локації. В рамках поточного ремонту заплановано виконати такі роботи: вирівнювання профілю дороги з додавання щебенево-піщаної суміші, влаштування бордюрних каменів та асфальтування покриття проїзної частини.

Звертаємося до учасників дорожнього руху з проханням врахувати вищезазначену інформацію при плануванні маршрутів, дотримуватись встановлених дорожніх знаків та вказівок тимчасових схем організації руху.