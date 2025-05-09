Викрав з банківської картки майже 20 тисяч гривень: оперативники поліції встановили особу зловмисника

За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що з його банківської картки зникло майже 30 тисяч гривень. Як саме це сталося, він пояснити не зміг, і де знаходиться картка — також не знав. Зникнення коштів заявник виявив після того, як йому почали надходити сповіщення про зняття готівки.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до крадіжки грошей причетний знайомий потерпілого — 52-річний житель Тернополя. Перебуваючи в гостях, зловмисник викрав картку та зняв з неї кошти.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.