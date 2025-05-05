Бійка в центрі Тернополя. Поліцейські встановлюють обставини

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру із заявою про те, що знайомий наніс йому тілесні ушкодження. Бійка сталася у центрі міста і викликала суспільний резонанс.

З’ясовуючи обставини конфлікту між потерпілим та кривдником, поліцейські встановили, що причиною стали неприязні взаємини. Чоловіки вже неодноразово з’ясовували відносини через борг. Зі слів заявника, знайомий не повернув йому позики.

Того дня чоловіки зустрілися в центрі міста і знову зав’язався конфлікт. Зі слів очевидців, кривдник першим накинувся з кулаками на потерпілого. Знайомі, які були поруч, розборонили їх.

Потерпілий звернувся із заявою до правоохоронців, а інший учасник інциденту, особу якого наразі встановлюють поліцейські, покинув місце події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.