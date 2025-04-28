Тернопільська школа №28 провела благодійний бал, щоб зібрати кошти для ЗСУ

Весняний благодійний шкільний бал 25 квітня відбувся у ТРЦ «Подоляни». Захід організували педколектив та учні Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 28, аби допомогти військовим.

Близько двох місяців кропіткої підготовки, десятки репетицій і, звичайно ж, неймовірна атмосфера та елегантні вбрання – усе це створило незабутній вечір, під час якого учасники вразили всіх своєю талановитістю та енергією.

Загалом участь у балі взяли 80 пар школярів та 10 пар педагогів. Неабияким сюрпризом для присутніх став танець з військовими. В межах балу також відбувся аукціон, під час якого зібрали гроші для захисників.

Усі кошти, виручені під час благодійного балу, а це – 90 тисяч гривень – будуть передані на підтримку 3-ї окремої штурмової бригади, а також на закупівлю FPV-дронів, які так необхідні нашим захисникам!

Захід відбувся за підтримки Тернопільської міської ради, управління освіти і науки ТМР, управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР.

Організатори благодійного балу: ТЗОШ № 28, танцювальний клуб «Голден», БФ «Подоляни», міський учнівський парламент «Наснага».

Дякуємо кожному, хто підтримав цю важливу справу!