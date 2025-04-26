Неякісний ремонт дороги зі збитками майже 1,4 млн грн – підозрюються директор товариства-підрядника

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства-підрядника щодо неналежного виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремих юридичних осіб (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, товариство з обмеженою відповідальністю на виконання умов договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, проводило ремонт дорожнього покриття на території однієї з громад Тернопільського району. Підрядник неякісно виконав роботи, оскільки щільність укладеного асфальтного покриття не відповідає державним стандартам.

За оцінкою експертів, вартість неякісно виконаних ремонтних робіт дорожнього покриття складає майже 1,4 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області.