Магазинного злодія викрили тернопільські оперативники поліції

За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану 41-річному мешканцю Донеччини загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

До Тернопільського районного управління поліції звернувся представник мережі магазинів із заявою про крадіжку товару. Сума збитків становить понад 3000 гривень.

Співробітники кримінальної поліції провели низку розшукових заходів, проаналізували записи з камер відеоспостереження та встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий житель Донеччини, 1983 року народження.

Слідчі поліції розслідування кримінальне провадження, розпочате за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.

Правоохоронці також перевіряють його можливу причетність до скоєння інших злочинів в обласному центрі.