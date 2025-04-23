Запрошуємо тернополян та гостей міста на водні прогулянки Тернопільським ставом

Тернополяни та гості нашого краю мають можливість здійснити водну прогулянку Тернопільським ставом, побачити Тернопіль з нового ракурсу та насолодитися краєвидами міста.

Прогулянки відбуваються на теплоходах «Ян-Амор Тарновський», «Капітан Парій» та «Сигма» за сприятливої погоди щодня з 11:00 год до заходу сонця. Відправлення відбуваються по набору пасажирів.

Подорож на теплоходах «Ян-Амор Тарновський» і «Капітан Парій» триває 30 хвилин (повне коло), вартість поїздки – 75 грн. Для дітей віком від 6 до 11 років (включно) – 30 грн.

Прогулянка на цих теплоходах в одну сторону (до Дальнього пляжу чи назад) – становить 40 грн. для дорослих і 20 грн. для дітей віком 6-11 років. Якщо пасажир бажає зійти з теплохода на причалі «Дальній пляж», необхідно завчасно сповістити матросів.

Круїз на теплоході «Сигма» триває 45 хвилин. Вартість поїздки – 100 грн. для дорослих і 30 грн. для дітей. Теплохід заходить на «Водну арену Тернопіль» без зупинок.

Оплата на усіх теплоходах – після відправлення. Для дітей віком до 5 років включно – проїзд безкоштовний.