Начальник поліції Тернопільщини вручив державні нагороди бійцям стрілецького батальйону поліції, які беруть участь у бойових діях

Відзнаки поліцейським, котрі у складі Сил безпеки та оборони виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту, вручив начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко під час робочої поїздки на Донеччину.

Полковник поліції обговорив зі спецпризначенцями нагальні питання, зокрема щодо належного забезпечення підрозділу в бойових умовах, а також передав бійцям речі першої необхідності, технічне обладнання та великодні гостинці.

За мужність і самовіддані дії, проявлені під час виконання завдань із забезпечення оборони України, поліцейських нагороджено відзнаками Президента України «За оборону України», подяками та цінними подарунками.

«Сьогодні ви виконуєте завдання в надскладних бойових умовах, на одному з найнебезпечніших напрямків фронту. Щодня, ризикуючи життям, ви демонструєте витримку, відвагу і незламність. Я щиро вдячний кожному з вас за службу, мужність і вірність присязі. Бережіть себе та побратимів», — зазначив начальник ГУНП в області Сергій Зюбаненко.