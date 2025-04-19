Тернопільська міська рада оголосила закупівлю квадрокоптерів для військових на понад 4 млн грн

Тернопільська міська рада продовжує підтримувати Збройні Сили України, забезпечуючи захисників необхідною технікою.

Зокрема, 17 квітня розпочалася процедура закупівлі 18 квадрокоптерів DJI Mavic 3T або еквіваленту на загальну суму 4 023 324 грн. Закупівля здійснюється через систему публічних закупівель з дотриманням усіх необхідних процедур та вимог законодавства. Ознайомитися з деталями можна тут.

Квадрокоптери дозволять нашим військовим ефективніше виконувати бойові завдання, проводити повітряну розвідку, виявляти ворожі позиції та вчасно реагувати на загрози. Сучасна техніка – це додаткові очі на полі бою, що допомагають зберегти життя нашим воїнам.