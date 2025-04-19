На Тернопільщині до 23 квітня планують повністю завершити опалювальний сезон. Станом на 16 квітня опалювальний період закінчився у 41 громаді, зокрема й у місті Тернопіль. Про це написали на сторінці обласної військової адміністрації в соцмережі facebook.

«Згідно з чинними нормативно-правовими актами, завершення опалювального сезону можливе за умови, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря становить +8ºС або вище», – йдеться у повідомленні.

До 23 квітня планують повністю завершити опалювальний період в усіх населених пунктах Тернопільської області.

«Попри наявну заборгованість з боку окремих споживачів, підприємства теплопостачання області забезпечили стабільну та безаварійну роботу протягом усього опалювального сезону», – зазначили у дописі на сторінці Тернопільської ОВА.