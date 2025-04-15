Поліцейські Тернопільщини обмінювалися досвідом роботи з колегами з інших областей

Своїми напрацюваннями, впровадженими практиками та підходами в службовій діяльності тернопільські поліцейські поділилися з представниками Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції з Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей.

Тернопільські правоохоронці презентували колегам роботу оновленого Ситуаційного центру ГУНП, де встановлено сучасне обладнання та програми, розроблені на основі штучного інтелекту. Інноваційні технології дозволяють ідентифікувати правопорушників за фото- та відеоматеріалами й оперативно розкривати злочини. Гості також оглянули нову ДНК-лабораторію, приймальню громадян, кімнату, дружню до дитини, службові кабінети та інші приміщення, облаштовані відповідно до європейських стандартів.

Однією з важливих ініціатив, упроваджених у поліції Тернопільщини, стало створення ветеранського простору «Незламні духом». З його роботою гостей ознайомив провідний консультант з питань ветеранів ГУНП в Тернопільській області Руслан Пелехатий. Мета проєкту — надання всебічної підтримки ветеранам війни, допомога в їхній соціалізації та адаптації. Колегам також продемонстрували робочі місця, облаштовані в ГУНП для людей з інвалідністю.

«Наразі наше пріоритетне завдання — підтримка ветеранів війни. Ми проводимо для них різноманітні тематичні заходи, майстер-класи, які сприяють покращенню їхнього психоемоційного стану. А також — за сприяння центру зайнятості — облаштовуємо робочі місця в поліції області для тих, хто втратив здоров’я на війні», — зазначила представниця Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції Ірина Ніколаєва.

Обмін досвідом між представниками поліції з різних регіонів сприяє впровадженню ефективних практик у діяльність підрозділів, підвищенню якості поліцейських послуг та посиленню безпеки громадян.