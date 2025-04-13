Жителька Тернопільського району спокусилася на легкий заробіток і втратила майже 40 тисяч гривень – поліцейські встановлюють обставини шахрайства

До співробітників відділення поліції №1 міста Тернополя звернулася жителька одного з сіл району Великоберезовицької громади і повідомила, що стала жертвою невідомих осіб, які обіцяли їй легкий заробіток, проте обдурили.

Зі слів заявниці в телеграм каналі вона знайшла оголошення про додатковий заробіток. Єдина умова – перераховувати власні гроші на вказані «роботодавцем» банківські картки і взамін отримувати суми з відсотками. Перші спроби були вдалі, тож жінка, увійшовши в азарт, перекинула на чужі карти майже 40 тисяч гривень. Заробітків не отримала, втратила всі вкладення.

За фактом шахрайства поліцейські здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вживають заходів, аби встановити та притягнути зловмисників до відповідальності.

Працівники поліції застерігають громадян не вестися на сумнівні пропозиції про «легкий» заробіток у соціальних мережах. Надайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням й не переходьте за сумнівними посиланнями. У жодному разі не вводьте реквізити банківських карток та не надсилайте кошти на підозрілі чи невідомі рахунки!

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.