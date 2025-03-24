Жінці, причетній до вбивства знайомої, поліцейські Тернополя оголосили про підозру

Бездиханне тіло 39-річної тернополянки знайшла матір у квартирі свого колишнього чоловіка. Потерпіла разом з вітчимом та його друзями розпивала спиртні напої, а під час суперечки уродженка Коломийського району завдала їй кілька смертельних поранень.

Повідомлення про вбивство в обласному центрі на вулиці Лесі Українки на спецлінію поліції надійшло 21 березня близько 16:20. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

У ході перевірки стало відомо, що потерпіла прийшла в гості до колишнього чоловіка матері. Вона разом ним, його знайомою та ще одним чоловіком розпивала спиртні напої. У ході застілля між жінками виникла суперечка під час якої 45-річна коломийчанка схопила металевий табурет та вдарила ним гостю, а після цього завдала ще кілька ножових поранень в різні ділянки тіла Після суперечки потерпіла пішла до сусідньої кімнати, лягла на ліжко та померла.

Зловмисниця зізналася у скоєному. Її затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомили про підозру відповідно до частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Слідчі поліції встановили, що підозрювана уже потрапляла в поле зору правоохоронців – вона кілька років тому відбувала покарання за вбивство свого чоловіка.

Триває слідство. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.