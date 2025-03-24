Поліцейські Зборова оголосили підозру місцевому жителю за незаконний збут боєприпасів

Фігурантові загрожує до семи років позбавлення волі.

Співробітники відділення поліції №2 міста Зборова отримали оперативну інформацію про те, що житель місцевої громади, 1969 року народження, незаконно зберігає зброю. У ході документування було виявлено два факти реалізації нелегального товару. Зловмисник збув більше тисячі патронів та два корпуси гранат.

Фігурантові оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – збут бойових припасів. Досудове розслідування триває.

Поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення інших злочинів та походження зброї.