Наркотики у посилці виявили працівники Чортківської установи виконання покарань

На спецлінію Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на територію виправного закладу невідомі посилкою передали заборонені речовини. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки стало відомо, що передачу на своє ім’я надіслав один із засуджених. Чоловік відбуває покарання за наркозлочини та крадіжки. Він ще до того, як потрапити за ґрати, наготував речі, в які заховав наркотичні засоби. Згодом їх поштою відправив його знайомий.

При перевірці посилки працівники Чортківської установи виконання покарань в одязі знайшли подрібнену речовину невідомого походження ззовні схожу на метадон. Її вилучили та направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр на експертизу.

Триває слідство відповідно до частини 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.