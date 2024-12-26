Жінка, “рятуючи” банківську картку, віддала шахраям понад 140 тисяч гривень

140 692 гривні двома транзакціями переказала на рахунок шахраїв жителька Гусятинської селищної громади. Жінка була впевнена, що таким чином убезпечує свій електронний гаманець, але насправді – самостійно віддала всі заощадження невідомим.

Справою займаються дізнавачі Гусятинського відділення поліції. У ході перевірки вони встановили, що 25 грудня до жінки зателефонував невідомий і представився представником служби безпеки однієї із фінансових установ. Чоловік повідомив, що хтось намагається отримати доступ до грошей, які знаходяться на картці. У ході спілкування невідомий запропонував одразу допомогти убезпечити кошти та захистити гаманець.

Він запевнив, що уже створив для клієнтки інші картки і сказав переказати на них кошти. Жінка все виконала та вивела кошти на запропоновані рахунки і лише згодом зрозуміла, що крім номерів карток не знає ні PIN-кодів, ні паролів до них.

І лише після втрати коштів потерпіла звернулася за допомогою до поліції. Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Працівники поліції нагадують, що працівник банку не запитує PIN-код і CVV/CVV2-код, а також не просить вводити жодних спеціальних комбінацій чи SMS-кодів, які приходять вам на номер. Якщо таке відбувається, то знайте: дані вашої картки вже у руках шахраїв і вони якраз виводять звідти кошти, а SMS-код потрібен їм для підтвердження операції.