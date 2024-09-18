Поліцейські Тернополя нагадують, як вберегти мобілку від крадіжки

Три факти крадіжок мобільних телефонів за добу зареєстрували поліцейські Тернопільщини. Усі правопорушення трапилися у громадських місцях. Одна з причин цих злочинів – неуважність та безпечність власників гаджетів.

Крадіжку, вчинену у великих розмірах в умовах воєнного стану, інкримінують слідчі поліції жителю Закарпатської області. Чоловік, перебуваючи в одному із магазинів-кафетеріїв Тернополя, зі столика викрав дорогий мобільний телефон.

Потерпілий звернувся до поліції. Проведеними оперативно-розшуковими заходами, правоохоронці розшукали зловмисника. Його затримали. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу.

Спокусився на чужий гаджет і раніше судимий тернополянин. Він викрав телефон, який власниця залишила на прилавку та на кілька хвилин відвернулася. Зловмисника розшукали працівники кримінальної поліції.

Втратила телефон і мешканка Кременецького району. Вона його поставила біля банкомата, коли знімала кошти, а вже через пару хвилин засіб зв’язку пропав. Поліцейські встановили, що його привласнила раніше судима місцева жителька.

За усіма фактами працівники поліції розпочали кримінальні провадження відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують про правила, які допоможуть вберегти мобільний телефон:

- не кладіть мобільний телефон у зовнішні кишені одягу;

- не давайте його у руки незнайомцям;

- у громадському транспорті звертайте увагу на осіб, які знаходяться поряд;

- пильно стежте за своїми речами;

- не залишайте гаджети без нагляду або у малознайомих людей;

- не залишайте мобільний у салоні автомобіля;

- батьки – пояснюйте дітям, що мобільний телефон – не іграшка, тому хвалитись ним чи гратися на вулиці не можна.

Якщо у вас викрали телефон, не зволікайте та негайно звертайтесь за допомогою до правоохоронців або на спецлінію “102″, адже піймати злочинця по «гарячих слідах» набагато легше, ніж через деякий час.