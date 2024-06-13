Поліцейські нагадують, що водіям, які нехтують рішенням суду, загрожують не лише високі штрафи, але й позбавлення волі

Штраф від 425 до 40 800 гривень, позбавлення можливості керувати автомобілем від 5 до 7 років і навіть вилучення транспортного засобу – таке покарання очікує тих, хто, порушуючи закон, сідає за кермо автомобіля без посвідчення водія.

Двох порушників за добу виявили працівники поліції на дорогах Тернопільщини. Чоловіки керували автомобілями не маючи документів.

Вп’яте упродовж семи місяців за порушення правил дорожнього руху кременецькі поліцейські зупинили автомобіль Peugeot Partner. При спілкуванні із водієм з’ясувалося, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння й без водійського посвідчення. Суд ще у лютому 2022 року позбавив чоловіка права керування транспортними засобами на 10 років, але житель Кременеччини дане рішення ігнорує.

П’ять років заборонено керувати транспортними засобами й 29-річному жителю села Лози. Проте чоловік на рішення суду не зважив та знову сів за кермо автомобіля Audi A4. Його зупинили працівники групи реагування патрульної поліції та відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 382 (умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.

Працівники поліції нагадують, що дані на усіх порушників, а також інформацію про їхні автівки вносять до відповідного порталу Нацполіції, а тому кожен, хто керує транспортним засобом, повинен мати при собі свідоцтво про реєстрацію ТЗ, страховий поліс та посвідчення водія.