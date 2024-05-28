Встановлюючи нові додатки на гаджети, будьте уважні: поліцейські попереджають про шахрайства з викраденням даних

Доступ до логінів та паролів в соцмережах, до конфіденційної інформації, до банківських рахунків та всіх ваших контактів отримують зловмисники, які розповсюджують для скачування на гаджети небезпечні застосунки.

За словами кіберполіцейських, як тільки людина завантажує шкідливу програму, її гаджет починають “атакувати” віруси та спам. Небезпечними можуть бути застосунки з абсолютно різних категорій: карткові ігри, файлові менеджери, лічильники кроків, ліхтарики, програми для обробки фотографій, планування платежів та навіть вивчення іноземних мов.

Чимало застосунків мають віруси, які, потрапивши у гаджет, передають приватні дані користувачів рекламним агенціям або навіть силовим структурам росії. Кіберполіцейські рекомендують перед встановленням додатків звертати увагу на рейтинг і відгуки користувачів, а також перевіряти, чи має він сертифікат безпеки.

Застосунки варто завантажувати лише з офіційних магазинів на вашому пристрої (наприклад, Google Play для Android або App Store для iOS). У жодному разі не встановлюйте додатки з підозрілих джерел. Звертайте увагу на те, які дозволи на доступ запитує ваш застосунок.

Якщо додаток для читання новин запитує доступ до камери та мікрофона чи просить пароль або номер телефону, варто задуматися. З розвитком технологій у зловмисників є чимало методів, як вкрасти вашу конфіденційну інформацію, зняти заощадження з банківських рахунків чи знищити телефон.