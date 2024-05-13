Розшуківці Чортківщини оперативно встановили чоловіка, причетного до крадіжки

За скоєне раніше судимому зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.

До співробітників Чортківського районного відділу поліції із заявою про крадіжку звернувся житель села Черкавщина. Чоловік розповів, про те, що невідома особа вночі, зірвавши навісний замок із дверей господарського приміщення, викрала у нього бензопилу. Сума збитків – п’ять тисяч гривень.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили, що до вчинення злочину причетний 37-річний односелець потерпілого.

Крадену бензопилу зловмисник зберігав у себе вдома, підшуковуючи, кому б вигідно продати. Речовий доказ вилучили поліцейські.

Зловмисник не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців, зокрема, він відбував покарання за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, а нещодавно слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо його підозри у вчиненні трьох майнових злочинів.

Домашній арешт, який зловмиснику був обраний як запобіжний захід, не завадив вчинити новий злочин.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.