Продаючи товар, тернополянка потрапила в пастку шахрая

Майже 30 тисяч гривень заробив аферист на жінці, в якої, начебто, “купував” дитяче ліжечко.

За словами потерпілої, вона на сайті “OLX” розмістила оголошення про продаж товару. За кілка хвилин після цього їй у вайбер надійшло сповіщення від невідомого, який сказав, що його зацікавило дане ліжечко і він готовий його викупити.

У ході розмови чоловік надіслав жінці фішингове посилання для заповнення форми “ОЛХ доставки”. Тернополянка перейшла за ним, ввела всі дані, зазначила номер картки та конфіденційну інформацію.

І за кілька хвилин отримала сповіщення. Але не про купівлю оформлення доставки, а про списання коштів. Невідомі зняли з її картки 29 759 гривень. Жителька обласного центру звернулася за допомогою до поліції.

На сайті оголошень є інформація, як безпечно купувати та продавати. Серед іншого – три правила, щоб запобігти шахрайству:

1 Не погоджуйтеся на передоплату.

Не надсилайте кошти неперевіреним продавцям, надто ж якщо вони активно на цьому наполягають. Користуйтеся OLX Доставкою, що «заморожує» кошти на рахунку, допоки ви не переконаєтеся в тому, що з товаром усе гаразд.

2. Не переходьте за підозрілими посиланнями та не залишайте OLX.

Угода за допомогою OLX Доставки не потребує оформлення за окремим посиланням чи переходу до зовнішніх месенджерів. Це може бути спробою фішингу. Ретельно перевіряйте всі посилання, на які збираєтеся клацнути.

3. Нікому не передавайте дані своєї картки.

Продавець чи покупець не мають запитувати у вас про дані картки, особливо CVV код або будь-який інший для підтвердження онлайн-банкінгу. У жодному разі не надавайте стороннім особам особисту інформацію.

Дотримуючись цих доволі простих, але дієвих правил, ви значно зменшите ймовірність шахрайства щодо вас.